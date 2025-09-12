1-1. El Santa Clara empata en el descuento al Benfica

Cuando el partido parecía terminado con una victoria para las 'águilas' gracias a un gol anotado por el griego Vangelis Pavlidis en el minuto 59, en el tiempo de descuento el brasileño Vinícius Lopes logró el empate.

Los 'benfiquistas' contaron en el campo con el central argentino Nicolás Otamendi, que era duda tras haber jugado lesionado con Argentina, tal y como reveló en rueda de prensa el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni.

El colombiano Richard Ríos, el flamante fichaje del Benfica, fue uno de los protagonistas del partido y tuvo varias oportunidades frente a la portería que, sin embargo, no logró convertir en gol al encontrarse con la barrera del portero brasileño Gabriel Batista.

Durante el descanso, el deportista portugués Fernando Pimenta recorrió el Estádio da Luz para mostrar la medalla de oro obtenida en K2 maratón el Campeonato del Mundo celebrado en Hungría, un título que obtuvo junto a José Ramalho.

El Oporto lidera el solitario la Liga de Portugal con 12 puntos, a la espera de enfrentarse el sábado al Nacional.

Con la victoria de este viernes el Benfica, que ha jugado un partido menos en la competición, acumula 10 puntos y ocupa la segunda posición de la tabla, empatado con el Famalicao y con el Sporting en cuarto lugar con 9. Precisamente mañana, sábado, el Famalicado y el Sporting se enfrentarán en la quinta jornada de la Liga portuguesa.