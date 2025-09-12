Almeyda cambia toda la zaga, con Nianzou y Marcao titulares; y Mir y Silva, en el Elche

Almeyda introduce cinco cambios respecto al once que ganó 0-2 al Girona, con la vuelta de Nianzou, que no jugaba desde finales de octubre y sólo disputó seis partidos la pasada campaña por una lesión recurrente, la titularidad de Marcao y del internacional sub-21 Juanlu Sánchez, y el debut de dos de sus fichajes, el defensa César Azpilicueta y el medio francés Batista Mendy.
Sustituyen en la alineación sevillista a los laterales José Ángel Carmona y el chileno Gabriel Suazo, recién llegado de su concentracion con Chile, a los centrales canteranos Kike Salas -tocado físicamente, aunque en el banquillo- y Andrés Castrín, y al extremo nigeriano Chidera Ejuke, lesionado.
En el Elche, el técnico Eder Sarabia hace cuatro cambios con respecto al once inicial que le ganó 2-0 al Levante, al apostar por el carrilero zurdo Adrià Pedrosa, cedido por el Sevilla, al igual que Rafa Mir; el luso Martim Neto y el joven hispanomarroquí Aly Houary en el centro del campo; y por el delantero portugués André Silva, también exsevillista, en lugar de Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Álvaro Rodríguez y el lesionado Marc Aguado.
El Sevilla comienza con Nyland; Juanlu, Nianzou, Marcao, Azpilicueta; Agoumé, Gudelj, Batista Mendy; Alfon, Isaac Romero y Rubén Vargas.
El Elche sale con Dituro; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Ali Houary, Febas, Neto, Pedrosa; Rafa Mir y André Silva.