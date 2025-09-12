Fútbol Internacional

Almeyda cambia toda la zaga, con Nianzou y Marcao titulares; y Mir y Silva, en el Elche

Sevilla, 12 sep (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, ha cambiado toda su defensa para el partido de este viernes contra el Elche, con el novedoso regreso del francés Tanguy Nianzou, tras casi once meses lesionado, y del brasileño Marcao Teixeira, mientras que los ilicitanos salen con los exsevillistas Rafa Mir y el luso André Silva en punta.

12 de septiembre de 2025 - 15:30
Almeyda introduce cinco cambios respecto al once que ganó 0-2 al Girona, con la vuelta de Nianzou, que no jugaba desde finales de octubre y sólo disputó seis partidos la pasada campaña por una lesión recurrente, la titularidad de Marcao y del internacional sub-21 Juanlu Sánchez, y el debut de dos de sus fichajes, el defensa César Azpilicueta y el medio francés Batista Mendy.

Sustituyen en la alineación sevillista a los laterales José Ángel Carmona y el chileno Gabriel Suazo, recién llegado de su concentracion con Chile, a los centrales canteranos Kike Salas -tocado físicamente, aunque en el banquillo- y Andrés Castrín, y al extremo nigeriano Chidera Ejuke, lesionado.

En el Elche, el técnico Eder Sarabia hace cuatro cambios con respecto al once inicial que le ganó 2-0 al Levante, al apostar por el carrilero zurdo Adrià Pedrosa, cedido por el Sevilla, al igual que Rafa Mir; el luso Martim Neto y el joven hispanomarroquí Aly Houary en el centro del campo; y por el delantero portugués André Silva, también exsevillista, en lugar de Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Álvaro Rodríguez y el lesionado Marc Aguado.

El Sevilla comienza con Nyland; Juanlu, Nianzou, Marcao, Azpilicueta; Agoumé, Gudelj, Batista Mendy; Alfon, Isaac Romero y Rubén Vargas.

El Elche sale con Dituro; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Ali Houary, Febas, Neto, Pedrosa; Rafa Mir y André Silva.

