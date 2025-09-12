Almeyda cambia toda la zaga, con Nianzou y Marcao titulares; y Mir y Silva, en el Elche

Sevilla, 12 sep (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, ha cambiado toda su defensa para el partido de este viernes contra el Elche, con el novedoso regreso del francés Tanguy Nianzou, tras casi once meses lesionado, y del brasileño Marcao Teixeira, mientras que los ilicitanos salen con los exsevillistas Rafa Mir y el luso André Silva en punta.