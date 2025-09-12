Baena, Almada y Giménez, las bajas en la convocatoria de 23 jugadores de Simeone

Baena se perderá su tercer encuentro seguido, los dos primeros por una lesión muscular y el de este sábado contra su exequipo por una operación de apendicitis; Giménez lleva sin jugar desde el pasado 20 de junio, cuando se lesionó en el Mundial de Clubes ante el Seattle Sounders; y Almada se perderá las próximas tres semanas de competición por una dolencia muscular sufrida esta semana con la selección de Argentina.

En la citación se estrena Nicolás González, fichado el pasado 1 de septiembre y que además apunta al once titular de Diego Simeone.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvi Esquivel; los defensas Nanuel Molina, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Javi Galán y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Conor Gallagher y Pablo Barrios; los extremos Giuliano Simeone, Carlos Martín, Nico González y Jano Monserrate; y los delanteros Giacomo Raspadori, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth y Julián Alvarez.