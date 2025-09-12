Cerezo: “Nico tiene todo lo que necesita nuestro equipo para triunfar”

“Estoy seguro que, a partir de este sábado, llegarán los triunfos que todos los atléticos queremos. Nico, sabemos que tienes todo lo que necesita nuestro equipo para triunfar. Estamos seguros de que vas a dar lo mejor de ti para ayudarnos a cumplir los retos que tenemos por delante”, señaló el dirigente durante la presentación del futbolista en el estadio Metropolitano.

“En la presentación de Raspadori anunciábamos que dábamos por cerrada la plantilla, pero, en estos últimos días de mercado, desde la dirección deportiva se presentó una oportunidad que en semanas anteriores había sondeado y no había sido posible. Se culminó a última hora gracias a un acuerdo de cesión con el Juventus y a la predisposición del centrocampista argentino para firmar por nuestro club”, repasó.