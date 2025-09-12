Curtis Jones, duda del Liverpool para el partido contra el Atlético de Madrid

Jones, un futbolista polivalente al que Arne Slot ha probado en diferentes zonas del centro del campo, se marchó tocado hace dos semanas, en la victoria contra el Arsenal en Anfield, y no podrá estar este domingo en Turf Moor.
"No sé si lo sabíais, pero se lesionó en el último partido, así que no va a estar disponible contra el Burnley", confirmó Slot este viernes en rueda de prensa.
La ausencia del centrocampista inglés es la única en un Liverpool que cuenta con el resto de la plantilla al completo.
"El resto ha vuelto del parón por selección sin problemas y eso no suele ser la norma. Sobre todo al principio de la temporada, donde todo el mundo vuelve y tiene que jugar un par de partidos en cuatro o cinco días, el mayor riesgo. En octubre o noviembre estarán más acostumbrados", explicó el holandés.
Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentarán este miércoles 17 de septiembre en la primera jornada de la Champions League.