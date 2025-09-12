Duelo de altos vuelos y necesidades en el regreso de Xabi Alonso a Anoeta

"Espero que mi padre (Periko Alonso) vaya con nosotros, estoy convencido de que sí. En casa es un partido especial", bromeó Xabi Alonso horas antes de regresar a su tierra y volver a pisar Anoeta. Ya lo hizo como técnico en julio de 2023, a los mandos del Bayer Leverkusen en un amistoso en el que salió derrotado. Como jugador venció siempre donde inició su carrera de éxito en siete visitas. Con el Real Madrid y sintiendo el calor de la afición.

Llega la hora de la verdad para el nuevo Real Madrid de Xabi. Victorioso sin grandes sensaciones en sus tres primeros partidos de LaLiga (Osasuna, Oviedo y Mallorca), sin tiempo para una pretemporada adecuada pero con distancia entre partidos que ya desaparece en septiembre. Entre parón y parón por encuentros internacionales, hasta siete partidos que encarar en apenas 22 días.

Aparecerán las rotaciones con la necesidad de tener enchufada a toda su plantilla. Aunque no parece Anoeta y una Real Sociedad necesitada el mejor escenario para comenzar a realizarlas. Beneficiado en el parón de septiembre de contar, por ejemplo, con los futbolistas brasileños a los que Carlo Ancelotti permitió quedarse en la capital de España. Militao, Vinícius y Rodrygo llegan descansados.

Y de los que regresaron más tarde tras jugar con sus selecciones -Kylian Mbappé, Tchouaméni, David Alaba, Fede Valverde, Mastantuono y Gonzalo-, la duda sobre mantenerse en la titularidad afectará principalmente a Franco Mastantuono. Con el mercado cerrado y Rodrygo plenamente centrado en el Real Madrid, se abre la opción de su titularidad en una demarcación en la que no jugó aún este curso, extremo derecho.

Las dos semanas de tranquilidad no permitieron recuperar aún a ninguno de los lesionados. Eduardo Camavinga, que está a un paso, no llega a tiempo y siguen de baja Jude Bellingham, Endrick y Ferland Mendy.

El liderato de la competición lo pondrá en juego un Real Madrid que ha vencido sin encajar un solo gol en sus tres últimas visitas a Anoeta, dos el curso pasado en LaLiga y Copa del Rey. En un momento de asentar ideas de Xabi Alonso, encara el primer partido de dureza del curso.

Aunque la era Sergio Francisco no ha arrancado como esperaba la parroquia txuri-urdin: dos empates y una derrota en las primeras tres jornadas ante rivales, a priori, de un nivel similar o inferior (Valencia, Espanyol y Oviedo).

Además, el mal inicio se ha juntado con el tardío cierre del mercado de fichajes en San Sebastián, un final que se demoró hasta el último segundo con la salida de Sheraldo Becker y la continuidad de un Sadiq Umar que no cuenta para el técnico de Irun.

Eso ya es pasado, y este sábado los realistas reciben a todo un Real Madrid del tolosarra Xabi Alonso, un viejo conocido en la capital guipuzcoana. La visita del gigante blanco siempre es un aliciente para la afición txuri urdin, y se espera un Anoeta a reventar en la primera gran cita de Sergio Francisco.

En lo meramente deportivo, el técnico de Irun ha dado a conocer una convocatoria donde figuran 24 futbolistas. Como novedades, entran por vez primera Álvaro Odriozola y Carlos Soler, y se quedan fuera Yangel Herrera y Óskarrson por lesión, y Sadiq por decisión técnica. Sobre Soler, el entrenador ha subrayado que "le falta un punto de físico", pero no descarta que mañana pueda jugar.

La gran incógnita del once está en el acompañante de Igor Zubeldia en el centro de la zaga. Todo apunta a que será el joven Jon Martín, aunque no hay que descartar la presencia del croata Caleta-Car. El resto, muy parecido a lo de las últimas jornadas con Oyarzabal de "nueve" con Brais Méndez por detrás.

En San Sebastián hay hambre de celebrar la primera victoria de su equipo en esta temporada, pero para ello el equipo deberá mostrar una versión bastante mejor de la que dejó en Oviedo.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Brais Méndez; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (comité extremeño).

Puestos: Real Sociedad (16º, 2 puntos); Real Madrid (1º, 9 puntos).

El dato: Xabi Alonso visitará Anoeta como entrenador visitante por primera vez en partido oficial. Ya lo hizo en un amistoso en verano del 2023 con el Bayer Leverkusen, y desde aquél partido, el conjunto alemán no perdió ningún encuentro de la temporada excepto la final de la Europa League.

- Sergio Francisco: "Es uno de los mejores equipos del mundo, pero en nuestra mejor versión somos capaces de crear ocasiones y ganar a cualquiera".

- Xabi Alonso: "La visita a Anoeta siempre es exigente y contra un buen rival".

Bajas: Óskarsson y Yangel Herrera por lesión; y Sadiq por decisión técnica en la Real Sociedad; Jude Bellingham, Camavinga, Mendy y Endrick, lesionados, en el Real Madrid.