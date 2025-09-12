El argentino Diego Cocca acepta el bajón anímico de Atlas por malos resultados

“En lo mental sí el equipo no está bien, está con muchas dudas, con muchos resultados durante mucho tiempo malos, con no clasificar a liguilla, con poca expectativa de ganar. Es la realidad y no nos tiene que doler”, dijo en conferencia de prensa.

El conjunto rojinegro ha ganado un partido en la primera parte del torneo mexicano y suma 19 goles en contra, además de estar fuera de los 10 mejores que aspiran a avanzar a la fase final.

Cocca afirmó que el cuerpo técnico intenta contagiar tranquilidad al plantel y trabaja para que sea más regular en aspectos tácticos, que a su vez se reflejen en una mayor confianza en la cancha.

“Estamos jugando 110 minutos a veces, entonces para que tengamos esa mentalidad 110 minutos es un proceso y por momentos la tienen y hay momentos que se impone al rival y por momentos no y mantener la regularidad es lo más difícil en el fútbol”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras el descanso de una semana por la fecha FIFA de septiembre, el Atlas recibirá al Santos Laguna, undécimo en la clasificación, y que busca un triunfo después de tres derrotas consecutivas.

El argentino afirmó que este encuentro será una prueba para demostrar el trabajo intenso que realizaron en los últimos días, aunque adelantó que no variará su estrategia de juego.

“No variamos la propuesta dependiendo del rival, Santos tiene jugadores muy rápidos sobre todo por banda, tiene jugadores que técnicamente son buenos y es un equipo que intenta jugar, que intenta atacar, que de visitante impresiona y no se mete atrás, que tiene buenas transiciones pero nosotros tenemos que defender lo nuestro”, concluyó.