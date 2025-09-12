El futbolista ruso Smólov, que afronta tres años de cárcel, reconoce parcialmente su culpa

Según la agencia TASS, Smólov, de 35 años, dejó constancia de ello durante un interrogatorio en el marco del caso penal abierto el pasado día 10.

El jugador es acusado de causar de forma intencional lesiones corporales de mediana gravedad a otra persona, un cargo que se castiga con hasta tres años de prisión.

En las imágenes difundidas previamente en las redes se puede ver a Smólov acercarse a dos clientes de un bar, tras lo que se produce un altercado verbal, seguido de unos golpes propinados por el futbolista.

Más tarde, Smólov, considerado uno de los mejores delanteros del fútbol ruso, lamentó su comportamiento, que calificó de "inaceptable".

El futbolista, que jugó en el Krasnodar y Dinamo de Moscú y militó en 2020 durante varios meses en el club español Celta de Vigo, aseguró que había intentado resolver un conflicto de forma pacífica, pero fue insultado.

También afirmó que estaba dispuesto a compensar económicamente el daño causado.