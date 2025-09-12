El Inter Miami lanza su propia matrícula de coche para llevar su fútbol al resto de EE.UU.

"¡Las placas especiales del Inter Miami CF ya están disponibles! Tras alcanzar nuestra meta de 3.000 cupones de preventa, la producción ha finalizado y ya puede obtener su placa en cualquier oficina de recaudación de impuestos o agencia de matrículas de Florida", informó en un comunicado el club.

Sobre un fondo negro, las placas incluyen a las dos garzas entrelazadas que figuran en el logo del equipo y los términos 'Florida' e 'Inter Miami CF' en tipografía rosa. Las letras y números de la matrícula son de color blanco.

Las matrículas solo estarán disponibles a la venta en el estado de Florida, sede del Inter Miami, pero serán válidas para todo Estados Unidos, donde es habitual ver vehículos con placas especiales de clubes deportivos u organizaciones de otros ámbitos.

El Orlando City, rival regional del Inter Miami, ya posee una a la venta, así como el resto de equipos de la NBA, la NFL, la NHL y la MLB de Florida.

Los Miami Heat, por ejemplo, tienen actualmente más de 83.000 placas en circulación.

El Inter Miami agregó que parte de lo recaudado mediante la venta de placas irá destinado a la Fundación Inter Miami CF, que brinda oportunidades de educación y empoderamiento a niños y jóvenes en comunidades marginadas.

El precio de estas placas distintas es de 15 dólares anuales, que se añaden a los 28 requeridos para una matrícula estándar.

Otras matrículas originales hacen referencias a universidades, las Fuerzas Armadas o el medioambiente, entre otras cosas.