El Inter Miami sin Luis Suárez visita a un Charlotte en racha

Los hombres de Javier Mascherano han disfrutado de dos semanas de descanso desde que perdieron por 3-0 en la final de la Leagues Cup contra el Seattle Sounders.

El Inter Miami es ahora mismo sexto en la Conferencia Este con 46 puntos, a once del líder, el Philadelphia Union. Sin embargo, Messi y compañía han jugado cuatro partidos menos que sus rivales por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA.

El Charlotte, por su parte, va tercero con 50 puntos y sellaría su pase matemático a los 'playoff' de la MLS con una victoria ante el Inter combinada con un mal resultado de los New York Red Bulls.

El equipo del mallorquín Pep Biel -que destaca con 12 asistencias- lleva ocho triunfos consecutivos en liga.

En este partido, empezará a cumplir su suspensión de tres partidos el delantero uruguayo Luis Suárez, sancionado por la MLS por su escupitajo a un miembro del equipo técnico del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup.

Además del Charlotte, también buscan sellar su pase matemático a los 'playoff' en la Conferencia Este el Cincinnati (segundo, 52 puntos) y el Nashville (cuarto, 50 puntos), que se enfrentarán en el TQL Stadium de Cincinnati.

El Nashville cuenta en sus filas con el máximo goleador de la MSL, el inglés Sam Surridge -20 dianas-, mientras que el Cincinnati tiene al brasileño Evander, que suma 16.

También destaca la visita del Orlando City (quinto, 47 puntos) del colombiano Óscar Pareja al DC United. El equipo de la Florida acaba de perder a uno de sus mejores jugadores, el argentino Ramiro Enrique, rumbo al fútbol saudí.

San Diego y Minnesota, primero y segundo en el Oeste con 56 y 51 puntos y ya clasificados matemáticamente para los 'playoff', se enfrentarán este sábado en el Snapdragon Stadium, del equipo debutante californiano.

Con los dos en cabeza clasificados, será el Vancouver (tercero, 49 puntos) de Thomas Müller que buscará este fin de semana su pase a los 'playoff'. Se la jugará con el Philadelphia Union, el equipo más fuerte del Este.

Por su parte, el vigente campeón de la MLS, Los Angeles Galaxy, que atraviesa una temporada para el olvido con 4 victorias en 28 partidos, podría quedar matemáticamente fuera de la fase final si cae ante el Seattle Sounders.