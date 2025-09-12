El Newcastle pierde a Jacob Ramsey para el partido contra el Barcelona

El centrocampista llegó del Aston Villa este verano a cambio de 45 millones de euros y se lesionó en el tobillo tras una dura entrada en el partido contra el Leeds United. No estará de vuelta hasta, como mínimo, octubre.

"Su tobillo se hinchó y le tuvimos que quitar. Estará fuera hasta después del próximo parón por selecciones, así que es un duro golpe", confirmó Eddie Howe, técnico de los 'Magpies' este viernes en rueda de prensa.

La otra duda para el Newcastle es la de Yoane Wissa, que previsiblemente tampoco estará contra el Barcelona el jueves que viene. El delantero, por el que pagó el Newcastle 63 millones de euros para suplir a Alexander Isak, se lesionó en la rodilla jugando para la República Democrática del Congo.

"No sé si va a llegar para el partido contra el Barcelona. Ahora se va a marchar fuera para hacerse pruebas y quizás ver a un especialista. No os puedo decir más", agregó Howe.

Al que sí ha recuperado el Newcastle es al delantero Joelinton, que ya se ha entrenado con el grupo y está disponible para enfrentarse este fin de semana al Wolverhampton Wanderers.