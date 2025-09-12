El Real Madrid cierra la preparación de la visita a la Real con Bellingham y Camavinga

Xabi Alonso confirmó en su comparecencia que el inglés Bellingham y el francés Camavinga seguirán de baja sin poder disputar minutos aún esta temporada. Los dos centrocampistas se ejercitaron el viernes al mismo ritmo que sus compañeros en gran parte de la sesión, en un paso más hacia su retorno cuando completen la particular pretemporada que están realizando una vez superadas sus lesiones.

Más tiempo necesitan el defensa francés Ferland Mendy y el delantero brasileño Endrick, que siguieron con sus planes de recuperación en la ciudad deportiva, fuera del grupo.

El Real Madrid se ejercitó en sesión vespertina a la hora a la que regresará a la competición tras el parón por partidos de selecciones. Aumentó el tiempo de descanso para los últimos internacionales que regresaron el jueves a la dinámica de club tras sus encuentros.

David Alaba, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Gonzalo García formaron parte de un entrenamiento que arrancó con trabajo en el gimnasio y se cerró sobre el césped. Trabajo físico, rondos, ejercicios de presión y tiempo para la táctica de Xabi Alonso, coparon una tarde que cerraron con series de remate y acciones a balón parado antes de viajar a San Sebastián donde el sábado, desde las 16:15 horas, buscarán su cuarto triunfo consecutivo para mantener el liderato de LaLiga.

