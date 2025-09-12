Enzo Fernández ya es mediapunta para Maresca

En apenas diez partidos de este curso, entre el Mundial de Clubes de la FIFA y el inicio de la Premier League, Enzo ha marcado tres goles y repartido cuatro asistencias.

"Cuando llegas de otro país, siempre es difícil. Tienes que adaptarte, porque la Premier League es completamente diferente. Es un gran jugador y cuando lo entiende, es mucho mejor incluso. Yo veo a Enzo como un centrocampista de ataque y los números también lo demuestran con sus goles y asistencias. Espero que pueda seguir del mismo modo", añadió el italiano.

Desde su llegada en enero de 2023 procedente del Benfica por 121 millones de euros, Enzo ha jugado 118 partidos con el Chelsea, marcando 18 goles y repartiendo 24 asistencias. Con los portugueses apenas llegó a jugar 29 partidos, con cuatro tantos y siete pases de gol, mientras que en River Plate hizo 12 dianas en 53 partidos, adornadas con diez asistencias.

En el Chelsea ha ido ganando presencia en el área con el paso de las temporadas. En la primera no marcó ningún gol, en la segunda hizo siete y la última, nueve. Este curso en Premier League, pese a solo haber disputado tres encuentros ya ha contribuido con dos goles.

El próximo reto del argentino será este sábado en el derbi del oeste de Londres contra el Brentford, antes de viajar a Alemania para enfrentarse al Bayern de Múnich en la primera jornada de la Champions League.