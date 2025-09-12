Guardiola: "No hemos traído a Donnarumma para que haga lo de Ederson"

Londres, 12 sep (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló sobre el intercambio de porteros que ha hecho en el club y afirmó que no han traído a Gianluigi Donnarumma para hacer lo que hacía Ederson Moraes.