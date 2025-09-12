Hincapié, listo para debutar con el Arsenal

El lateral ecuatoriano llegó al Arsenal el último día de mercado en calidad de cedido con una opción de compra obligatorio de cara al próximo verano por unos 50 millones de euros.

"Está listo para jugar", confirmó este viernes Mikel Arteta. "Ha entrenado dos días con nosotros y ha tenido un largo viaje por los partidos de selecciones".

Es un jugador al que hemos seguido durante varios años. Se nos abrió esta posibilidad y también se nos iba Jakub (Kiwior). Necesitábamos un futbolista en esa posición que supusiera una mejora también. Que pudiera jugar en diferentes posiciones y en diferentes formaciones. Es un futbolista que tiene mucha experiencia a su edad. Estamos muy contentos de tenerle".

Hincapié llega después de jugar los 90 minutos en los dos partidos de Ecuador en las eliminatorias sudamericanas y, aunque no se espera que esté de inicio este sábado, sí podrá contar con sus primeros minutos con la camiseta del Arsenal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ecuatoriano tendrá que luchar por un puesto con Jurrien Timber y con Ben White, que en estos momentos se está recuperando de una lesión.