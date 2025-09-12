Julián Álvarez, Griezmann, Nico González y Koke apuntan al once contra el Villarreal

El portero Jan Oblak; los defensas Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri; el extremo derecho Giuliano Simeone y el centrocampista Pablo Barrios completan la posible alineación titular del conjunto rojiblanco para un duelo crucial, después de haber sumado tan solo dos puntos de nueve posibles en este inicio de LaLiga.

El equipo titular, si finalmente se cumple esta estructura, presentaría cuatro novedades respecto al 1-1 con el Alavés en Vitoria: Ruggeri por David Hancko, que rotaría pensando en todo lo que viene, en el lateral izquierdo; Koke por Johnny Cardoso, en el centro del campo; Nico González por el lesionado Thiago Almada, en el sector izquierdo, con la opción también de Gallagher; y Griezmann por Alexander Sorloth en el ataque, según los ejercicios.

Aún no hay sitio en el equipo titular, según esas pruebas, para el momento de Giacomo Raspadori, goleador dos veces y asistente en otras dos en 34 minutos con la selección italiana, mientras aparece la posibilidad de Nico González, aunque el técnico no reveló si jugará él o Gallagher por el lado izquierdo.

“Es verdad que Nico ha llegado con mucho entusiasmo y con mucha ilusión. También Conor ha entrenado estos días en esa posición y sabemos lo que puede dar. Nico recién lo empezamos a conocer. Esperaremos que ya sea uno o el otro, el que decidamos para empezar, lo haga de la mejor manera”, expuso el técnico en la posterior rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

Más allá del posible estreno de Nico, ya sea de inicio o no, Griezmann apunta a la titularidad por primera vez en esta temporada. Indiscutible en el once hasta el pasado mes de mayo, su inicio ha sido como recurso desde el banquillo en esta campaña, hasta este sábado, cuando se perfila como el compañero de Julián Alvarez en la delantera del Atlético.

El máximo goleador de la historia del club, con 198 tantos, no juega desde el principio desde la primera jornada del Mundial de Clubes, en la goleada sufrida por 4-0 contra el París Saint-Germain, cuando empezó como titular con Alexander Sorloth como reserva, como parece que ocurrirá de nuevo ahora tras la vuelta de la selección del ‘9’ noruego.

También será la primera titularidad del curso de Koke Resurrección, con Cardoso como suplente, tras iniciar los tres choques anteriores.

A la vez, Lenglet se consolida en la defensa con su segundo encuentro consecutivo como titular. Ya lo están Robin Le Normand, como central, y Marcos Llorente, como lateral derecho, una vez que son los únicos junto a Oblak que han disputado todos los minutos hasta ahora, mientras que Ruggeri retornaría a la zona izquierda después de su suplencia en Vitoria.

También se mantienen en el once Giuliano Simeone, por la banda derecha, y Pablo Barrios, en el medio campo, además de Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet y Julián Alvarez, para un partido con tres bajas confirmadas en el Atlético: el central José María Giménez y los centrocampistas ofensivos Thiago Almada y Álex Baena.