Laporte ya entrena con el Athletic a las órdenes de Ernesto Valverde

Bilbao (España), 12 sep (EFE).- El defensa internacional español Aymeric Laporte, fichado oficialmente ayer jueves por el Athletic Club hasta 2028 después de que la FIFA diera el visto bueno para su inscripción, ha entrenado este viernes por primera vez en Lezama a las órdenes de Ernesto Valverde.