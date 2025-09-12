Liam Delap, a contrarreloj para llegar al duelo frente al Barcelona

"Liam estará entre diez y doce semanas de baja. Todavía le queda un camino largo para su recuperación", confirmó este viernes el técnico de los 'blues' Enzo Maresca en al rueda de prensa previa al encuentro frente al Brentford.

Delap tuvo que ser sustituido en el minuto 14 de aquel encuentro ante el Fulham y su lesión provocó que el Chelsea decidiera cancelar la cesión del delantero español Marc Guiu al Sunderland para cubrir la baja.

Maresca ofreció novedades sobre el estado físico de Cole Palmer, que se resintió de una lesión en la ingle durante el calentamiento previo al encuentro ante el West Ham y se perdió también el choque frente al Fulham antes del parón de selecciones.

"Cole participó ayer en la sesión de entrenamiento por primera vez, aunque no en su totalidad. Tenemos otra sesión más, vamos a probar con él y veremos si está bien. Si no, volverá a quedarse fuera mañana", explicó el técnico italiano.

