Fútbol Internacional

Liam Delap, a contrarreloj para llegar al duelo frente al Barcelona

Londres, 12 sep (EFE).- El delantero del Chelsea Liam Delap estará de baja entre diez y doce semanas por una lesión sufrida frente al Fulham y es seria duda para el duelo de Liga de Campeones ante el Barcelona, que tendrá lugar el 25 de noviembre en Stamford Bridge.

Por EFE
12 de septiembre de 2025 - 06:55
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

"Liam estará entre diez y doce semanas de baja. Todavía le queda un camino largo para su recuperación", confirmó este viernes el técnico de los 'blues' Enzo Maresca en al rueda de prensa previa al encuentro frente al Brentford.

Delap tuvo que ser sustituido en el minuto 14 de aquel encuentro ante el Fulham y su lesión provocó que el Chelsea decidiera cancelar la cesión del delantero español Marc Guiu al Sunderland para cubrir la baja.

Maresca ofreció novedades sobre el estado físico de Cole Palmer, que se resintió de una lesión en la ingle durante el calentamiento previo al encuentro ante el West Ham y se perdió también el choque frente al Fulham antes del parón de selecciones.

"Cole participó ayer en la sesión de entrenamiento por primera vez, aunque no en su totalidad. Tenemos otra sesión más, vamos a probar con él y veremos si está bien. Si no, volverá a quedarse fuera mañana", explicó el técnico italiano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado