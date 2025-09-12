Lucas Vázquez debuta con el Bayer Leverkusen

Lucas, que dejó el Real Madrid tras diez temporadas y reforzó el Bayer Leverkusen, subcampeón de la competición alemana. El gallego, ubicado en la banda derecha, jugó los noventa minutos y vio una tarjeta amarilla.

El debut de Lucas Vázquez, de 34 años, con el cuadro de Leverkusen coincidió con el del entrenador, el danés Kasper Hjulmand, que se estrenó en el banquillo tras la destitución del neerlandés Eric Ten Hag, que se hizo cargo del equipo y que fue cesado tras las dos primeras jornadas, antes del parón de selecciones.

El estreno de Lucas y de Hjulmand supuso la primera victoria del curso en la Bundesliga del Bayer Leverkusen, gracias a dos goles de golpe franco de Alex Grimaldo, tras la derrota frente al Hoffenheim en la primera sesión y el empate contra el Werder Bremen en la segunda.