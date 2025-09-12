Marcelino: "Vamos con ilusión porque hemos demostrado estar a un gran nivel"

"El Atlético siempre es un equipo muy peligroso, más si cabe en su estadio. En la temporada pasada solo perdió un partido. En esta, ante el Elche, pudo haber ganado. Ahora tiene lesiones, pero todos los equipos tenemos a lo largo de la temporada", señaló.

"El partido será muy difícil. El Atlético es un gran equipo dirigido por un extraordinario entrenador. Vamos con ilusión porque hemos demostrado estar a un gran nivel. Somos optimistas y ambiciosos. Queremos ganar", subrayó.

El técnico asturiano comentó que será clave en el encuentro que los suyos defiendan "muy bien" cuando no tengan balón, y que tienen que seguir siendo eficaces "porque ellos tienen grandes jugadores en la faceta ofensiva".

"El Atlético tiene una plantilla muy completa con jugadores con perfiles diferentes. Además, tenemos que atacar con personalidad y siempre que podamos, contraatacar. Es un rival que hace repliegues rápidos y no será fácil. Tenemos que intentar buscar soluciones a lo largo de un partido muy exigente. Nosotros también somos un buen equipo. Preveo un partido igualado. El que tenga un porcentaje de acierto mayor será el que se lleve los tres puntos", auguró.

"Espero un partido igualado. Somos dos buenos equipos. La temporada pasada quedamos 2-2 y 1-1. Ambos equipos hemos cambiado muchos jugadores, pero conservamos el mismo entrenador e ideas de juego similares. Intentaremos mantener el nivel de solidez y ambición con el que hemos iniciado esta temporada. Será difícil, pero hay que tener ilusión y ambición. Es un partido muy importante para los dos equipos", continuó.

Sobre el hecho de tener que jugar la próxima semana otro compromiso ante un rival también de entidad como el Tottenham, en la primera jornada de la Liga de Campeones, el entrenador apuntó que "todos queremos jugar este tipo de partidos. Preferimos jugar la 'Champions' que estar entrenando esperando a los partidos de Liga".

"En la 'Champions' juegan los mejores y todos nos hemos merecido estar aquí. Lo logramos tras una temporada extraordinaria. Ahora vamos con toda la ilusión al Metropolitano. Estamos imbatidos en estas tres jornadas y queremos seguir estándolo. Bienvenido sean estos partidos tan difíciles", recalcó.

Marcelino se mostró contento de que todos los internacionales hayan regresado sin problemas físicos de los compromisos con sus selecciones.

"Han venido todos con muy buena salud y los que han ganado más contentos. Para los jugadores representar a tu país siempre es algo especial. Estamos muy contentos porque ya tenemos a toda la plantilla con la que vamos a competir toda la temporada. Estoy muy satisfecho. Ahora nos vienen tres semanas ilusionantes, bonitas, complicadas, pero con toda la ilusión y la ambición", explicó.

Tras las incorporaciones de última hora en el mercado de fichajes, Marcelino admitió que no han tenido mucho tiempo para trabajar juntos.

"Intentaremos ayudarles lo máximo posible para que su adaptación sea rapidísima. Hay muchos partidos y no entrenaremos con normalidad. Contamos con todos ellos y además con Ayoze, que no había estado en estas últimas semanas. Les damos la bienvenida a todos. Ojalá esta gran plantilla se convierta en un magnífico equipo", concluyó.