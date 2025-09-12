Maresca: "Garnacho no llegó al 100 %"

El argentino fichó este verano por el Chelsea a cambio de 46 millones de euros, después de entrenarse durante varias semanas en solitario con el Manchester United.

"Está trabajando bien. Necesita trabajo. No llegó al 100 %. Necesita trabajo y lo está haciendo. Ojalá pronto podamos darle minutos", aseguró el técnico italiano, que podría hacer debutar a Garnacho este fin de semana contra el Brentford.

El Chelsea se mide a los 'Bees' este sábado antes de viajar la próxima semana a Mánchester para enfrentarse al United en un partido especial para Garnacho, porque podría jugar contra el equipo que le fichó como canterano en 2020, con el que dio el salto a la fama y que le apartó para que se buscara una salida este verano.

Entre el Brentford y el United, el Chelsea se medirá al Bayern de Múnich en el Allianz Arena en el primer partido en la Champions League de los de Maresca.

