Maresca, sobre cargos por irregularidades de Abramovich : Club está satisfecho con proceso

"Lo que sé por parte del club es que están satisfechos con el proceso. Personalmente no tengo nada que añadir, no tengo ni idea, para ser honesto. Quiero centrarme en el terreno de juego, que es lo que puedo controlar. El resto no está en mis manos", declaró el técnico italiano en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Brentford.

La FA comunicó este jueves que las conductas bajo sospecha se extienden desde 2009 hasta 2022, con especial incidencia en las temporadas entre 2010/11 y 2015/16 y remarcó que el Chelsea tiene hasta el 19 de septiembre para presentar su respuesta formal.

El club londinense, ahora en manos del consorcio liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, aseguró en un comunicado que estos hechos fueron "autoinformados" a las autoridades tras el cambio de dueños, al detectarse irregularidades en el marco de la "due diligence" -análisis exhaustivo de una empresa realizado por un comprador- previa a la compra.

"El club ha mostrado una transparencia sin precedentes durante este proceso, dando acceso total a sus archivos y datos históricos, y continuará colaborando con la FA para cerrar este asunto lo antes posible. Queremos dejar constancia de nuestra gratitud a la FA por su compromiso en un caso complejo, cuyo foco está en hechos ocurridos hace más de una década", señaló la entidad londinense en un escrito.

Este nuevo frente judicial se suma a la multa de 10 millones de euros que la UEFA ya impuso al Chelsea en julio de 2023 tras constatar "información financiera incompleta" durante la gestión de Abramovich. Además, una investigación de "The Guardian" reveló pagos en paraísos fiscales vinculados a fichajes como los de Samuel Eto'o, Willian y las renovaciones de Eden Hazard y Antonio Conte, en el marco de lo que se denominó la Operación Chipre.

Los archivos a los que tuvo acceso el 'The Guardian' y que han sido clasificados como Operación Chipre desvelan una serie de pagos valorados en decenas de millones de libras a lo largo de una década, a través de empresas en paraísos fiscales en poder de Abramovich, y que habrían actuado en beneficio del Chelsea rompiendo el 'fair play' financiero.