Mbappé: "Estamos con ganas de ayudar al equipo y de competir por todos los títulos"

Elegido 'Jugador Cinco Estrellas' del mes de agosto por Mahou, la estrella del Real Madrid declaró tener muchas ganas de sumar trofeos a las vitrinas del estadio Santiago Bernabéu.
"Estamos con ganas de ayudar al equipo, de tener la oportunidad de competir por todos los títulos posibles con el Real Madrid. A seguir así, porque tenemos un mes de septiembre con muchos partidos y espero que sigamos igual con las victorias", dijo.
También habló sobre el duelo frente a la Real Sociedad que disputará el Real Madrid en la cuarta jornada de LaLiga: " “Es un partido difícil siempre. Sabemos que fuera de casa son siempre encuentros difíciles, pero estamos listos. Lo hemos preparado bien y hemos recuperado bien de los partidos con las selecciones. Estamos listos para competir otra vez e intentar ganar”, apuntó.
Por último, agradeció a los aficionados que le eligieron mejor jugador del mes de agosto y señaló que "está bien" empezar el año con tres victorias, con goles "y con la alegría de jugar cada día".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy