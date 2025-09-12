Nicolás González: “Sé que aquí puedo dar lo mejor de mí”

“El Atleti es un club muy grande, tenía muchas ganas de estar aquí, estoy muy entusiasmado y sé que aquí puedo dar lo mejor de mí. Espero que sea así”, proclamó el futbolista, que ha jugado en el Juventus, el Fiorentina, el Stuttgart y el Argentinos Juniors y que ahora llega al conjunto rojiblanco con toda la ambición.

“Voy a dar lo mejor de mí, porque estoy con muchas ganas y mucho entusiasmo para hacer muchos objetivos con el Atleti. Confío en mí y tengo que responder ahora dentro del campo. Tengo 27 años y me quedan muchos objetivos. Hoy estoy aquí con esta camiseta, que me gustaría ganar tantas cosas, pero pienso en el partido de este sábado”, afirmó.

En ese sentido, Nico González priorizó las metas colectivas por encima de las individuales: “Uno siempre tiene objetivos personales, pero yo pienso más en el grupo, que es lo más importante. Al final de esto, gracias al grupo es cuando uno cree en sí mismo. Y como grupo, vamos a aspirar a estar lo más alto posible. Es el Atleti, tiene que pelear cosas y para eso estamos entrenando. Veo a los chicos con muchísimas ganas también. Están muy entusiasmados".

“Me siento ya parte de esta familia, me entreno con jugadores de gran nivel que son todos muy simpáticos y muy buenas personas y la afición también me hizo sentir ese cariño. Voy a intentar transmitirlo dentro del campo”, explicó el extremo, que también puede jugar de media punta o segundo delantero y que, entre sus compañeros, tiene cinco compatriotas.

Son Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julián Alvarez y Thiago Almada, aparte del entrenador Diego Simeone y sus ayudantes Nelson Vivas, Hernán Bonvicini y Pablo Vercellone.

“Uno al llegar a un entrenamiento ya sentís la voz argentina, ya es otra alegría, otra energía. Es hermoso. Lo disfruto cada momento, llegar al club, estar con el mate, con los chicos, compartir con todos los compañeros, así que muy feliz por eso”, valoró el internacional argentino en 45 ocasiones, con seis goles y cinco asistencias.

Y destacó a Diego Simeone como “uno de los mejores” entrenadores “del mundo”.

“Tuve una reunión, estuve charlando este poco tiempo que tuve. La verdad que me aclaró las cosas que quería de mí y yo totalmente de acuerdo. Ahora solamente me toca rendir en el campo”, declaró Nico, que llevará el número 23 y recordó que hizo “un poco de fuerza para estar acá”, mientras apunta al once titular ante el Villarreal, según las pruebas.

“No te podría decir la formación de este sábado porque no la sé. Si me toca jugar de titular, voy a dejar la vida por esta camiseta, porque es hermosa y la tengo que respetar y llevarla conmigo siempre”, avanzó Nico González, por el que el Atlético tiene una cláusula de compra de 32 millones de euros que se hace obligatoria si disputa un número determinado de encuentros en este curso.