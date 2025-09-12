Pellegrini, "contento" por manejar "una plantilla bastante equilibrada"

Tras el penúltimo entrenamiento de la semana, Pellegrini no quiso desvelar en rueda de prensa la convocatoria para el partido en el Ciutat de València porque tiene que comprobar el estado de los jugadores que han estado con sus selecciones, entre ellos el argentino Gio Lo Celso, el congoleño Cédric Bakambu o el dominicano Junior Firpo, y ver "quién entrena este sábado".

El santiaguino sí confirmó la duda del central Marc Bartra debido "a unas molestias" que le han impedido trabajar con normalidad esta semana.

Este viernes se ha incorporado a los entrenamientos el último fichaje estival del Betis, el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, de quien el técnico destacó que es una "aportación" al plantel "por la trayectoria" y por ocupar una "posición en la que se fueron Guido (Rodríguez) y (Johnny) Cardoso" en los dos últimos veranos, así que "él nos va a ayudar ahí".

La semana también trajo la buena noticia de la reincorporación parcial al trabajo con el grupo del capitán, Isco Alarcón, convaleciente de su tobillo, "antes de lo que se esperaba y sin dolor", se congratuló Pellegrini, quien lo ve, "a los 33 años, con más ambición incluso que cuando estaba en el Málaga".

"Me alegro mucho de que haya venido al Betis. Es el mas querido en la hinchada. Lo demuestra con su actitud en cada entrenamiento", resaltó Pellegrini sobre el mediapunta malagueño.

El veterano técnico chileno, que termina contrato en junio sin que por ahora se negocie la ampliación del mismo, también se congratuló por haber "tenido la fortuna de haberle entregado alegría a todos los hinchas" durante el lustro que lleva en el banquillo bético y auguró que "el compromiso" esta temporada "va a ser el mismo con o sin contrato".

"Quiero clasificar a todo y dar lo máximo posible, pero luego eso hay que demostrarlo en el campo. Hay que aspirar con toda la ambición, como estos años", concluyó Pellegrini.