Raphinha y Araujo se reincorporan al grupo; De Jong continúa al margen

El neerlandés regresó anticipadamente del parón internacional con una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha y se ha ejercitado al margen.

El lateral Alejandro Balde, que el 3 de septiembre sufrió una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y Pablo Páez Gavira 'Gavi', con molestias en la rodilla derecha desde el 30 de agosto, se han desplazado a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para recibir tratamiento.

Unas bajas que se suman a la ausencia de larga duración del portero Marc-André ter Stegen, operado de las lumbares el 29 de julio.

Por su parte, Araujo y Raphinha, que fueron los últimos en volver del parón internacional tras jugar con sus respectivas selecciones en la madrugada del martes al miércoles, habían realizado trabajo específico el jueves y este viernes ya se han ejercitado junto al resto de sus compañeros con normalidad.

Entre la nómina de futbolistas disponibles para Flick figura el centrocampista Marc Bernal, que apura los plazos de su recuperación y podría recibir el alta médica para el encuentro de este domingo después de un año de baja por una grave lesión de rodilla.

El Barcelona volverá a ejercitarse por última vez este sábado en el campo de entrenamiento Tito Vilanova y, tras la sesión, el técnico alemán comparecerá en rueda de prensa ante los medios de comunicación.