Simeone, tras las bajas de Baena y Almada: Por eso necesitamos tener una plantilla amplia

"Los futbolistas son deportistas que pueden atravesar por estas situaciones que le ha pasado a muchos en distintas selecciones. Cuanto te toca a uno, obviamente sí perdemos un futbolista importante para nuestra plantilla, sumado a Baena, que viene con esto de la apendicitis que está intentando recuperarse. A convivir con lo que nos sucede", explicó el técnico, que enfatizó justo después: "Y por eso necesitamos tener una plantilla amplia".

El internacional argentino se lesionó con su selección, sufre una dolencia muscular en la pierna derecha y, previsiblemente, será baja los próximos seis encuentros, con lo que se suma a la ausencia de Álex Baena en los últimos tres partidos y a la de José María Giménez desde el pasado 20 de junio.

El Atlético tiene una plantilla compuesta por 24 jugadores, tras la llegada de Nico González, cedido por el Juventus en el último día del mercado de verano, y la permanencia tanto de Javi Galán como de Carlos Martín.