0-0. El 'Dibu' Martínez evita la derrota del Aston Villa

El 'Dibu' se perdió la primera jornada de Premier por sanción, jugó en la segunda, pero en la tercera se quedó fuera de la convocatoria ante el interés del Manchester United en ficharle. Sin embargo, el United se decantó con otro portero y, pese a que Martínez se despidió de la afición en mayo, acabó quedándose en Villa Park.

No se equivocó Unai Emery al decir que estaban contentos de que se quedara e incluso le definió como el "mejor portero del mundo" y el argentino respondió este sábado siendo fundamental para evitar la derrota en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

El 'Dibu' repelió todos los intentos del Everton por llevarse el partido incluyendo un remate de cabeza de Michael Keane en los últimos quince minutos que tenía todos los indicios de convertirse en el 1-0.

El empate sirve de poco a los de Emery, que son penúltimos con dos puntos de doce posibles, pero al Everton lo deja en posiciones europeas, quintos con siete puntos, confirmando el gran inicio de los de David Moyes.

