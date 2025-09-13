0-0. Yeremy Pino perdona al Sunderland

En el minuto 20, el español tuvo la primera con un disparo desde fuera del área que se fue desviado y quince minutos más tarde iba a tener la más clara.

Yeremy, que llegó al club este verano procedente del Villarreal, no acertó en el mano a mano tras un pase en profundidad de Kamada.

En la segunda parte rozó de nuevo el gol con un disparo que despejó la defensa cuando el balón iba directo a portería.

En el minuto 82, Christantus Uche, que también llegó este verano a la entidad procedente del Getafe, hizo su debut con el Palace y cinco minutos después tuvo una ocasión que paró Robin Roefs.

