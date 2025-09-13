0-3. El Tottenham recupera la efectividad

Los 'Spurs', con nueve puntos, comparten la primera posición de la tabla con el Arsenal, el Liverpool y el Bournemouth, con el que perdió en la jornada previa al parón. El conjunto londinense recuperó la inercia victoriosa de los primeros partidos.

En la igualada primera parte el árbitro anuló un dudoso tanto de Christian Romero por falta en el salto de Micky Van de Ven que incluso James Maddison, que está de baja por una lesión en la rodilla, criticó en redes sociales la decisión arbitral.

"Si ese gol lo anulan por falta, nunca más verás que se saque un córner sin que el árbitro pite algo", escribió el centrocampista inglés.

Con el justo 0-0 en el marcador, el Tottenham abrió la lata con un tanto de Pape Mate Sarr de cabeza y se le abrió el encuentro del todo cuando Tomas Soucek hizo una entrada a la altura de la rodilla que le costó la tarjeta roja.

El West Ham se quedó con uno menos y el Tottenham, lejos de sufrir, sentenció con un golazo de cabeza de Lucas Bergvall y un remate desde dentro del área de Van de Ven.

El estadio se vació a partir del tercer gol de los 'Spurs', mientras todas las cámaras se iban a buscar a Graham Potter, el que tiene todas las papeletas de ser el próximo entrenador despedido en la liga tras conseguir tres puntos de doce posibles.