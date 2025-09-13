1-0. Samu da otra victoria al Oporto, que se afianza en solitario como líder

El internacional español ya disputó los últimos minutos del triunfo de los de Oporto frente al Sporting (1-2), y este sábado confirmó su recuperación volviendo a encontrarse con la portería en el minuto 31 gracias a un penalti por una falta de João Aurélio sobre Borja Sainz.
El partido contó con un invitado de honor, y es que el entrenador portugués José Mourinho -que dirigió al equipo entre 2002 y 2004- acudió al Estádio do Dragão, donde tuvo un caluroso recibimiento por parte de los seguidores del club.
Mourinho conquistó con el Oporto dos Ligas, una Copa de Portugal y una Copa de la UEFA, así como una Liga de Campeones, entre otros; un trabajo que le valió su fama internacional y desde donde saltó al Chelsea.
Con esta victoria, los 'dragones' acumulan 15 puntos, liderando en solitario la competición portuguesa y a tres puntos del Moreirense. En tercera posición, con 10 puntos está el Benfica, que ayer empató frente al Santa Clara y ha disputado un juego menos.
El Nacional, por su parte, ocupa la posición número 12 con cuatro puntos.