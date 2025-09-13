Fútbol Internacional

1-0. Samu da otra victoria al Oporto, que se afianza en solitario como líder

Lisboa, 13 sep (EFE).- El español Samu Aghehowa, que volvió al once inicial tras recuperarse antes de lo previsto de una lesión, le dio otra victoria al Oporto este sábado frente al Nacional de Madeira 1-0 con la que los 'dragones' afianzan su primera posición en la tabla de la competición.

Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 16:10
El internacional español ya disputó los últimos minutos del triunfo de los de Oporto frente al Sporting (1-2), y este sábado confirmó su recuperación volviendo a encontrarse con la portería en el minuto 31 gracias a un penalti por una falta de João Aurélio sobre Borja Sainz.

El partido contó con un invitado de honor, y es que el entrenador portugués José Mourinho -que dirigió al equipo entre 2002 y 2004- acudió al Estádio do Dragão, donde tuvo un caluroso recibimiento por parte de los seguidores del club.

Mourinho conquistó con el Oporto dos Ligas, una Copa de Portugal y una Copa de la UEFA, así como una Liga de Campeones, entre otros; un trabajo que le valió su fama internacional y desde donde saltó al Chelsea.

Con esta victoria, los 'dragones' acumulan 15 puntos, liderando en solitario la competición portuguesa y a tres puntos del Moreirense. En tercera posición, con 10 puntos está el Benfica, que ayer empató frente al Santa Clara y ha disputado un juego menos.

El Nacional, por su parte, ocupa la posición número 12 con cuatro puntos.

