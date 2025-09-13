1-0. Samu da otra victoria al Oporto, que se afianza en solitario como líder

Lisboa, 13 sep (EFE).- El español Samu Aghehowa, que volvió al once inicial tras recuperarse antes de lo previsto de una lesión, le dio otra victoria al Oporto este sábado frente al Nacional de Madeira 1-0 con la que los 'dragones' afianzan su primera posición en la tabla de la competición.