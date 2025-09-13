1-0. Un surrealista gol en propia puerta da el triunfo al Fulham

Los 'Cottagers' cosecharon su primera victoria este curso de la forma más extraña posible, gracias a un córner en el último minuto que el defensa sueco remató hacia su propia portería. Tras 94 minutos soporíferos en Craven Cottage, Darlow hizo un paradón a Kevin, el fichaje más caro de la historia del Fulham, mandando la pelota a córner.

En el saque de esquina, el balón llegó limpio al punto de penalti donde Gundmundsson se encogió y dibujó un remate hacia su propia portería ante el que Darlow ahora sí no pudo hacer nada.

El gol rompió el mal inicio de curso de los de Marco Silva, que había sumado dos puntos de nueve posibles, y mitigó el del Leeds, que se queda decimocuarto con cuatro unidades.

El mexicano Raúl Jiménez, que venía de marcarle a Corea del Sur con su selección, jugó los minutos finales del partido, ya que Marco Silva decidió reservarle tras apenas un par de días de descanso después del viaje internacional.

