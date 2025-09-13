Dos faltas lanzadas por Luis Milla y cabeceadas por Mario Martín y Mayoral en los minutos 49 y 54, respectivamente, dieron ventaja al conjunto dirigido por José Bordalás, que solo sufrió un susto con un disparo de Alberto Reina que golpeó en el travesaño de la portería defendida por David Soria.
2-0. El Getafe manda al descanso con los goles de Mario Martín y Borja Mayoral
