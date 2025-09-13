2-0. El Getafe manda al descanso con los goles de Mario Martín y Borja Mayoral

Getafe (Madrid), 13 sep (EFE).- Con los goles de Mario Martín y Borja Mayoral en los minutos finales del primer tiempo, el Getafe se marchó al descanso con ventaja sobre el Oviedo (2-0) en un choque muy táctico y con pocas ocasiones.