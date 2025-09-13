2-0. Yerri Mina comanda con gol en la primera victoria del Cagliari

A sus 30 años, el ex del Barcelona aplacó el buen juego del Parma con su gran especialidad, el balón parado, superior en el área pequeña y mejor colocado que nadie en este caso para aprovechar un balón suelo que encaminó la victoria en el minuto 33.

Pese a los esfuerzos del Parma, que no conoce la victoria bajo las órdenes de Carlos Cuesta, el segundo entrenador más joven de la historia de la competición italiana con apenas 30 años -el más joven del formato actual-, el Cagliari consiguió en la segunda mitad sentenciar el partido con el tanto de Mattia Felici en el 77.

Mina, que marcó también el pasado 10 de septiembre con la selección de Colombia, fue nombrado mejor jugador de un partido que deja al Cagliari en la parte alta de la tabla y al Parma, con solo un empate, en la zona de peligro.