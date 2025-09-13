3-0. Messi falla un penalti a lo 'Panenka' y el Inter Miami es arrollado por Charlotte

Chicago (EE.UU.), 13 sep (EFE).- Leo Messi falló un penalti a lo 'Panenka' este sábado y el Inter Miami terminó arrollado 0-3 en su visita al Charlotte DC en el Bank of América Stadium de Charlotte.