Alonso Martínez iguala un récord de David Villa en el New York City

El New York City se llevó un importante choque directo en el Soldier Field y aceleró hacia los 'playoffs' con una gran remontada.
El danés Philip Zinckernagel adelantó al Fire en el minuto 13, pero el argentino Nicolás Mercau igualó antes del descanso para el New York City.
En la reanudación, Alonso Martínez anotó el 2-1 con un potente disparo de pierna derecha tras un rebote en el área de penalti en una acción originada en un saque de esquina.
La guinda a la victoria neoyorquina la puso el jamaicano Seymour Garfield Reid en el tiempo añadido.
El NYC ocupa la séptima plaza en el Este, con 47 puntos, y en este momento estaría clasificado directamente para la postemporada.
El Fire es noveno en la misma conferencia, y disputaría un 'play-in' para acceder a los 'playoffs'.