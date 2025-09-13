Fútbol Internacional

Alonso Martínez iguala un récord de David Villa en el New York City

Chicago (EE.UU.), 13 sep (EFE).- El costarricense Alonso Martínez anotó el gol decisivo este sábado para la victoria del New York City en el campo del Chicago Fire y alcanzó la quince dianas en temporadas consecutivas de la MLS, algo que nadie lograba en la Gran Manzana desde que lo hiciera el español David Villa.

Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 23:45
El New York City se llevó un importante choque directo en el Soldier Field y aceleró hacia los 'playoffs' con una gran remontada.

El danés Philip Zinckernagel adelantó al Fire en el minuto 13, pero el argentino Nicolás Mercau igualó antes del descanso para el New York City.

En la reanudación, Alonso Martínez anotó el 2-1 con un potente disparo de pierna derecha tras un rebote en el área de penalti en una acción originada en un saque de esquina.

La guinda a la victoria neoyorquina la puso el jamaicano Seymour Garfield Reid en el tiempo añadido.

El NYC ocupa la séptima plaza en el Este, con 47 puntos, y en este momento estaría clasificado directamente para la postemporada.

El Fire es noveno en la misma conferencia, y disputaría un 'play-in' para acceder a los 'playoffs'.

