Alonso Martínez iguala un récord de David Villa en el New York City

Chicago (EE.UU.), 13 sep (EFE).- El costarricense Alonso Martínez anotó el gol decisivo este sábado para la victoria del New York City en el campo del Chicago Fire y alcanzó la quince dianas en temporadas consecutivas de la MLS, algo que nadie lograba en la Gran Manzana desde que lo hiciera el español David Villa.