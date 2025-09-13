El Atalanta mantiene fuera a Lookman

Superado el primera parón de selecciones y ya con la seguridad de que el jugador se quedará, al menos, hasta enero, el Atalanta decidió mantener apartado al Balón de Oro africano por su falta de compromiso con el club.

"Lookman no estará mañana. Es una situación realmente desagradable y difícil. Necesitamos otras cosas: espíritu de equipo, humildad, apego a la camiseta. Hay que hacerlo mejor y asumir responsabilidades. Se necesita pertenencia y mañana quiero ganar", explicó el croata Ivan Juric en rueda de prensa este sábado.

"Tengo una muy buena relación con Lookman", puntualizó el técnico.

"Pero no tengo que rogarle que juegue. Funciona al revés, somos el Atalanta y necesitamos lo que representa el Atalanta: trabajo, humildad... no tengo que rogarle a nadie. Todos estamos convencidos de que el Atalanta necesita valores sólidos a nivel humano", sentenció.

Lookman, con contrato hasta 2027, se declaró en rebeldía y no se presentó en la ciudad deportiva de Zingonia cuando fue convocado tras las vaciones, el sábado 2 de agosto. Un día después, hizo pública su intención de abandonar el club mediante una carta en redes sociales para unirse al Inter.

Sin embargo, el club bergamasco no tenía intención de vender a su estrella a ningún equipo italiano, condición que según el propio CEO del club, Luca Percassi, acordó con el jugador la temporada pasada.

El Inter, al comprender que la operación estaba bloqueada, dejó la negociación y Lookman quedó en tierra de nadie.

El club de Bérgamo, de hecho, al no entender como injustificada su ausencia en las dos primeras semanas de agosto, apartó al delantero de la actividad normal del equipo.

No es la primera vez que Lookman se declara en rebeldía, pues el verano pasado, después de ganar la Liga Europa de 2024 con un ‘hat-trick’ suyo, pidió no ir convocado la primera jornada de Serie A para esperar un posible movimiento del PSG.

Esta última campaña, Lookman marcó un total de 20 goles entre Serie A y ‘Champions’. Tuvo también un enfrentamiento público con Gian Piero Gasperini, su entrenador (ahora en el Roma), que le tachó de mal lanzador de penaltis tras la eliminación de Liga de Campeones ante el Brujas.