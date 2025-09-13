Luis Enrique, recuperado de su operación en la clavícula, estará en el banquillo ante Lens

Con el brazo izquierdo en cabestrillo y el pelo más corto, Luis Enrique aseguró que está "listo" para trabajar "como siempre".

"Cada vez que me pasa algo negativo en mi vida, intento de ver lo que hay de positivo", declaró el técnico del vigente campeón europeo.

El extécnico del Barcelona y de la selección española llegó a ser atendido por los servicios de emergencia franceses por su accidente de bicicleta y pasó por el quirófano en España.

Así, el asturiano también estará en el Parque de los Príncipes el miércoles 17, en el debut de este curso en la Champions contra el Atalanta italiano.

Tras su retirada de los terrenos de juego, en 2004, el exfutbolista del Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona se convirtió en un auténtico aficionado al ciclismo, participando incluso en pruebas internacionales de bicicleta de montaña.