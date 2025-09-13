Fútbol Internacional

Luis Enrique, recuperado de su operación en la clavícula, estará en el banquillo ante Lens

París, 13 sep (EFE).- El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint-Germain (PSG), compareció por primera vez ante la prensa tras su accidente de bicicleta del pasado 5 de septiembre, que le obligó a operarse de la clavícula, y adelantó que mañana se sentará en el banquillo en el partido liguero ante el Lens.

Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 08:30
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

Con el brazo izquierdo en cabestrillo y el pelo más corto, Luis Enrique aseguró que está "listo" para trabajar "como siempre".

"Cada vez que me pasa algo negativo en mi vida, intento de ver lo que hay de positivo", declaró el técnico del vigente campeón europeo.

El extécnico del Barcelona y de la selección española llegó a ser atendido por los servicios de emergencia franceses por su accidente de bicicleta y pasó por el quirófano en España.

Así, el asturiano también estará en el Parque de los Príncipes el miércoles 17, en el debut de este curso en la Champions contra el Atalanta italiano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras su retirada de los terrenos de juego, en 2004, el exfutbolista del Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona se convirtió en un auténtico aficionado al ciclismo, participando incluso en pruebas internacionales de bicicleta de montaña.

Enlace copiado