Marcelino: "El segundo gol fue un mazazo muy grande"

"Después del primer gol nos repusimos bien y tuvimos ocasiones claras como para haber metido un gol. En el segundo tiempo empezamos bien y cuando estábamos dominando llegó el segundo gol. El Atlético tuvo eficacia y en partidos de este nivel hay que evitar cosas. Les damos la enhorabuena. Tuvieron el partido más controlado de lo que nosotros lo tuvimos y de lo que nos hubiese gustado", añadió el entrenador.

Marcelino elogió el acierto del Atlético. "La clave está en el acierto. Para ganar al Atlético hay que tener acierto. Hemos tenido dos ocasiones claras de Moleiro y un balón al larguero. No hemos acertado. Y el primer gol Atlético de Madrid fue en una acción que debemos de evitar, pero son cosas que ocurren en fútbol".

Sobre los cambios en la segunda mitad, el técnico expuso que les faltaba poder en el centro del campo. "Buscábamos una solución diferente. Con el 2-0 me vino a la cabeza pensar un poco en el partido siguiente en tres días. Había jugadores que venían de sus selecciones. Quedaba mucho tiempo después del segundo gol y nos faltaba poder en el centro del campo y también llegada. El segundo gol fue un mazazo muy grande y no supimos sobreponernos. EFE.