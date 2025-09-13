Mascherano: "Lo que queda es agachar la cabeza y trabajar en silencio"

"Claramente que me preocupa, perdimos 3-0, teníamos la ilusión de jugar un buen partido y de poder conseguir los tres puntos para generar confianza. Es lo que no toca vivir ahora, lamentablemente no fue la noche que queríamos. Tenemos que levantarnos rápido", dijo Mascherano en la rueda de prensa posterior al encuentro del Bank of América Stadium.

"Muchas veces terminamos desorganizándonos demasiado temprano, y eso les da oportunidades al rival", añadió.

Messi falló un penalti a lo 'Panenka' a la media hora de juego y el Inter Miami sucumbió ante un triplete del israelí Idan Toklomati.

"Hoy fue un partido por muchos momentos igualado, claramente creo que una de las primeras ocasiones que ellos tienen, nos convierten. Cuando te convierten estás en una dinámica negativa y se hace todo cuesta arriba. Nosotros en el cuerpo técnico somos los responsables de generar que, más allá de que tengamos momentos complicados, el partido hay que jugarlo hasta el final", aseguró.

"Lo que queda es agachar la cabeza, trabajar en silencio, aguantar lo que venga y preparar el partido para el martes, donde necesitamos conseguir los tres puntos", prosiguió Mascherano.

"El responsable de no conseguir los resultados soy yo. No conozco otro camino que seguir trabajando", concluyó el argentino.