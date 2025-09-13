Un postrero tanto de Ilenikhena permite al Mónaco imponerse en el campo del Auxerre

Triunfo que pareció que no iba a ser tan apurado para los del austríaco Adi Hutter, que sigue sin poder contar con el delantero español Ansu Fati, lesionado, tras ver como el Auxerre se quedaba a los setenta minutos con un hombre menos por la expulsión del atacante Josue Casimir.

Una expulsión que pareció aclarar definitivamente el camino hacia la victoria al conjunto monegasco, que marchaba por delante el marcador (0-1) gracias a un gol del internacional japonés Takumi Minamino en la prolongación del primer tiempo.

Pero cuando todo parecía más favorable para los del Principado llegó el gol en propia meta del central ganés Mohammed Salisu, que devolvió las tablas al marcador a los 73 minutos al desviar al interior de su portería un remate de Kevin Danois.

Un complicado panorama de que se encargó de rescatar al Mónaco, que visitará el próximo jueves el campo del Brujas en la Liga de Campeones, el joven delantero George Ilenikhena, de tan sólo 19 años, que estableció en el 89 el definitivo 1-2 al cabecear a las redes un centro desde la derecha del brasileño Vanderson.

