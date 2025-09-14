Corinthians conquista su séptimo título del Campeonato Brasileño femenino

Tras empatar 2-2 en el partido de ida, el conjunto paulista conquistó el título con el gol de rebote marcado por Thaís Ferreira, jugadora de la selección brasileña, en el minuto 49.

Con este triunfo, las 'Brabas del Timão' alcanzaron su sexto título consecutivo, en su novena final seguida en el torneo, lo que consolida al Corinthians como el equipo más dominante del fútbol femenino brasileño.

El partido comenzó equilibrado sin muchas opciones para los dos equipos, pero Corinthians regresó ofensivo tras el descanso del medio tiempo.

Con el título, Corinthians se clasificó para la Supercopa de Brasil 2026, y junto con Cruzeiro, aseguró su plaza en la Copa Libertadores el año que viene, si no se dan cambios en el formato de la competencia.

