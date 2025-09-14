Deco respalda a Flick y pide "tener un poco más de cuidado" con Lamine Yamal

"Estamos de acuerdo con lo que dijo el míster, porque (Lamine Yamal) es un jugador importante para nosotros y para la selección. Entre todos hay que tener un poco más de cuidado", ha declarado Deco en declaraciones a los medios de comunicación del club antes del partido de este domingo frente al Valencia.

Precisamente, Lamine Yamal es baja para este partido y duda para el duelo del próximo jueves contra el Newcastle debido a unas molestias en el pubis que, según denunció el técnico azulgrana, ya padecía en los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 que España disputó frente a Bulgaría y Turquía los días 4 y 7 de septiembre.

En este sentido, Deco ha señalado que "está de acuerdo" con Flick al asegurar que "hay que mejorar la comunicación y los protocolos entre los clubes y las selecciones".

"Los jugadores están sometidos a demasiadas cargas, hay muchas cosas que mejorar", ha reflexionado el director deportivo del Barcelona.

