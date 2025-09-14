Fútbol Internacional

Deco respalda a Flick y pide "tener un poco más de cuidado" con Lamine Yamal

Sant Joan Despí (Barcelona), 14 sep (EFE).- El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza, 'Deco', ha respaldado la opinión del técnico Hansi Flick sobre la gestión de las molestias de Lamine Yamal por parte de la selección española, a la que ha pedido "tener un poco más de cuidado" con el joven delantero azulgrana.

14 de septiembre de 2025 - 16:05
"Estamos de acuerdo con lo que dijo el míster, porque (Lamine Yamal) es un jugador importante para nosotros y para la selección. Entre todos hay que tener un poco más de cuidado", ha declarado Deco en declaraciones a los medios de comunicación del club antes del partido de este domingo frente al Valencia.

Precisamente, Lamine Yamal es baja para este partido y duda para el duelo del próximo jueves contra el Newcastle debido a unas molestias en el pubis que, según denunció el técnico azulgrana, ya padecía en los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 que España disputó frente a Bulgaría y Turquía los días 4 y 7 de septiembre.

En este sentido, Deco ha señalado que "está de acuerdo" con Flick al asegurar que "hay que mejorar la comunicación y los protocolos entre los clubes y las selecciones".

"Los jugadores están sometidos a demasiadas cargas, hay muchas cosas que mejorar", ha reflexionado el director deportivo del Barcelona.

