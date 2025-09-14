El argentino Berterame marca y Monterrey vuelve al liderato en México

Berterame, nacido hace 26 años en Villamaría, sentenció el partido a los 25 minutos y los pupilos del entrenador español Domenec Torrent enlazaron en el estadio Corregidora su séptima victoria consecutiva.

Querétaro estuvo cerca de empatar en el minuto 63 con un remate del argentino Lucas Rodríguez.

Monterrey suma 21 puntos, uno más que Cruz Azul, que el sábado logró un polémico triunfo por 0-1 sobre Pachuca con un gol de penalti del uruguayo Gabriel Fernández.

Este mismo domingo San Luis recibirá a Tijuana para bajar el telón de la octava jornada.

