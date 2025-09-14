El Barcelona gana y golea sin Lamine Yamal

Con seis cambios en el once del técnico germano Hansi Flick respecto al último partido ante el Rayo Vallecano, en el que cedió los dos primeros puntos del curso, y con el estadio Johan Cruyff como escenario ante la imposibilidad de jugar en el Camp Nou, el equipo azulgrana pasó una vez más por encima del conjunto de Carlos Corberán, al que el pasado año le endosó sendas goleadas (7-1 y 0-5).

Ni siquiera la ausencia de Lamine Yamal, lesionado tras su paso por la selección española y sin el que el pasado año no fue capaz de ganar (dos derrotas y un empate), fue un obstáculo para un Barcelona muy superior que no dio opción alguna al Valencia.

Fermín López abrió la lata antes de la media hora y completó su cuenta particular en el segundo periodo, en el que Raphina y Lewandowski, con sendos dobletes, salieron del banquillo para completar la goleada ante un Valencia entregado, sin respuesta.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini, pese a contar con el brasileño Antony, su principal refuerzo de este verano tras su ilusionante campaña previa, sigue sin despegar, aunque al menos tuvo arrestos para rehacerse tras el 2-0 inicial del Levante y salvar un 2-2.

El cuadro verdiblanco, que ya acumula tres partidos sin vencer, se vio sorprendido por el fulgurante arranque de partido del equipo levantinista, que se situó con una clara ventaja en los diez primeros minutos gracias a los goles de Iván Romero (m.2) y del franco-camerunés Etta Eyong (m.10), cuya llegada procedente del Villarreal no ha tardado en dar sus frutos.

Tras el esperanzador inicio del conjunto 'granota', que aún no había sumado punto alguno, el Betis se rearmó y fue en busca del partido. No tardó en crear peligro. A Sergi Altimira se le anuló un tanto por el VAR por falta previa de Junior Firpo sobre Iván Romero a la salida de un córner y en la prolongación el colombiano 'Cucho' Hernández encontró la luz con un magnífico disparo desde fuera del área.

Con la ventaja recortada, el Betis asedió al Levante. Los jugadores de Julián Calero, que ya desaprovecharon dos goles de ventaja ante el Barcelona, volvieron a dejar escapar los puntos en el tramo final. Esta vez fue producto del constante acoso y de un sensacional envío del marroquí Ez Abde que aprovechó Pablo Fornals para sellar, a los 81 minutos, las tablas definitivas.

El empate deja al equipo sevillano en la mitad de la tabla con seis puntos, los mismos que acumula Osasuna tras lograr su segundo triunfo en El Sadar al imponerse al Rayo Vallecano por 2-0 con goles de Raúl García de Haro, titular en detrimento del artillero croata Ante Budimir, y de Iker Benito.

Como el Levante, el Girona sumó su primer punto de la temporada, pero se marchó de Balaídos con sabor agridulce y aún colista. Dominaba el equipo de Míchel tras adelantarse a los 12 minutos con un tanto del ucraniano Vladyslav Vanat y tuvo ocasiones para ampliar la cuenta, pero en la prolongación un penalti, transformado por Borja Iglesias, le arrebató la victoria.

Protestó el equipo catalán que la acción del neerlandés Daley Blind fuera señalizada como pena máxima y alivió algo al Celta, que, no obstante, no está teniendo un buen inicio de curso. Aún no ha ganado ni conoce la victoria en Balaídos. Sus cuatro empates seguidos son una renta demasiado escasa.