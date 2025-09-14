El CAI prescinde del técnico panameño Franklin Narváez, con el que ganó 4 títulos

"Tras conversaciones con el profesor Narváez, se llegó a un acuerdo para que no continuara a cargo del primer equipo", señala un comunicado publicado en sus redes sociales por el Club Atlético Independiente.

El equipo de La Chorrera agradeció de manera "infinita" a Narváez por su "entrega, compromiso y por llevarnos a lo más alto del fútbol nacional con sus 4 títulos en la Liga Panameña de Fútbol".

Bajo la batuta de Narváez, el club reconoció que alcanzó una de sus "mejores versiones futbolísticas".

"Desde su primer campeonato en el Clausura 2022 -prosigue_, hasta el primer tricampeonato para un técnico panameño y chorrerano".

En 168 partidos al frente del CAI, Narvaez acumuló un palmarés de 80 victorias, 37 empates y 47 derrotas, así como 2 títulos en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) contra el Tauro F.C., 1 contra el Club Deportivo Universitario, y 1 frente al Plaza Amador, actual campeón del fútbol panameño.

El CAI indicó por otra parte que próximamente informará quiénes se mantendrán vinculados al club en sus categoría menores y seguirán trabajando para el desarrollo de jugadores.

El club de La Chorrera está cuarto en la conferencia Oeste con cinco puntos al cumplirse la octava jornada del torneo Clausura 2025 de la LPF.