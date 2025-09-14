El protagonista de la jornada 4: Mbappé y un liderazgo indiscutible

Mbappé es el máximo goleador de LaLiga EA Sports. Cuatro tantos en cuatro jornadas. Dos anulados por milímetros en acciones en fuera de juego que alimentan el malestar arbitral del Real Madrid. Decisivo con su primera asistencia en uno de esos partidos que medía a Xabi Alonso. Apuntada San Sebastián y una Real Sociedad necesitada de puntos en un mal arranque, como el primer test de mayor exigencia. Más aún al llegar tras parón por partidos de selecciones.

Venía de marcar Mbappé para Francia en sus dos partidos. De engordar un registro de récord (52 goles en 87 internacionalidades) para superar a Thierry Henry y amenazar el récord de Olivier Giroud, que con sus 57 dianas sabe que es cuestión de tiempo. Sin espacio para el descanso en el Real Madrid, echándose de nuevo a sus espaldas el peso de liderar ofensivamente al equipo de Xabi Alonso.

Enchufado desde el inicio, volvió a ver como se le anulaba un tanto por milímetros. No desesperó. Se sentía superior a cualquier rival cuando sus compañeros veían sus movimientos. Más fino que nunca. Más goleador aún que en su primer curso de blanco que cerró con la 'Bota de Oro' con 43 tantos. Más líder tras asumir galones.

Castigó el error del rival al estar enchufado al partido, atento a cada jugada y más comprometido en la presión. Facturó en velocidad para adelantar al Real Madrid. Y ya en inferioridad tras la expulsión de Dean Huijsen, protagonizó una jugada con regate en corto y asistencia a la llegada de Arda Güler desde segunda línea, que consagra una pareja que se entiende con mirarse.

Nadie ve mejor los movimientos al espacio de Mbappé que Güler. El francés devolvió el gesto con su primera asistencia del curso para asestar un golpe al partido en su estadio preferido en terreno español. Cuatro goles en tres encuentros. La segunda parte, sin balón el Real Madrid y obligado a realizar un ejercicio defensivo notable, Kylian se sacrificó en labores de menor brillantez a las del primer acto.