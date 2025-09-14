Fútbol Internacional

El Pyramids egipcio supera al Auckland City y se cita con el Al-Ahli saudí

Redacción deportes, 14 sep (EFE).- El Pyramids egipcio se ha impuesto este domingo en El Cairo al Auckland City neozelandés en el primer encuentro de la Copa Intercontinental 2025 y se enfrentará en la segunda ronda al Al-Ahli Saudí.

Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 16:55
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

Cumplió con los pronósticos en el estadio 20 de junio de la capital el cuadro que dirige el croata Krunoslav Jurcic gracias a los tantos de Walid El Karti en el primer periodo y de Marwan Hamdi y Mostafa Ziko en el segundo.

Los campeones africanos se enfrentarán ahora al Al-Ahli el próximo martes 23 en Yeda. El ganador de este encuentro se medirá al ganador del partido entre el Cruz Azul mexicano y el ganador de la Conmebol el 10 de diciembre. El París Saint Germain espera en la final siete días después para recoger el testigo del Real Madrid, campeón en 2024.

Enlace copiado