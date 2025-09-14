El Pyramids egipcio supera al Auckland City y se cita con el Al-Ahli saudí

Redacción deportes, 14 sep (EFE).- El Pyramids egipcio se ha impuesto este domingo en El Cairo al Auckland City neozelandés en el primer encuentro de la Copa Intercontinental 2025 y se enfrentará en la segunda ronda al Al-Ahli Saudí.