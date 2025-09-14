El Pyramids egipcio supera al Auckland City y se cita con el Al-Ahli saudí

Cumplió con los pronósticos en el estadio 20 de junio de la capital el cuadro que dirige el croata Krunoslav Jurcic gracias a los tantos de Walid El Karti en el primer periodo y de Marwan Hamdi y Mostafa Ziko en el segundo.
Los campeones africanos se enfrentarán ahora al Al-Ahli el próximo martes 23 en Yeda. El ganador de este encuentro se medirá al ganador del partido entre el Cruz Azul mexicano y el ganador de la Conmebol el 10 de diciembre. El París Saint Germain espera en la final siete días después para recoger el testigo del Real Madrid, campeón en 2024.