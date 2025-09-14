El Racing sigue líder pese a caer goleado

Pero si hay una competición en la que nada puede darse por sentado de antemano esa es la División de Plata del fútbol español, tal y como comprobó no sólo el conjunto cántabro, sino también el Sporting Gijón.

El equipo asturiano perdió la oportunidad de igualar a puntos al Racing de Santander al frente de la clasificación, después de caer este domingo en casa por 2-3 ante el Burgos.

Una derrota que los de Asier Garitano, tras igualar el 0-2 que figuraba en el marcador a los veintidós minutos de juego, llegó a equilibrar con los goles de César Gelabert y Guille Rosas en la segunda mitad.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para el empate irrumpió la figura del delantero colombiano Mateo Mejía que estableció en el 90 el definitivo 2-3 para el Burgos al culminar un contragolpe del conjunto castellano.

Si inesperada fue la victoria del cuadro burgalés en el Molinón de una auténtica sorpresa podría calificarse el contundente triunfo (2-4) de la Cultural Leonesa sobre un Racing de Santander que llegaba lanzado a la cita tras imponerse en la cuatro primeras jornadas del campeonato.

Todo lo contrario que la Cultural, un recién ascendido que no sólo sumaba un único punto en su casillero, sino que tan sólo había logrado marcar un gol en los cuatro primeros partidos,

Un tanto que ni siquiera llevó la firma de un jugador del equipo leonés ya que fue obre del defensa del Burgos Aitor Córdoba, que anotó en propia meta el único tanto que contabilizaban hasta este domingo los de Raúl Llona.

Pobre estadística que la Cultural destrozó en su visita a la capital cántabra donde cumplidos los primeros cuarenta minutos de juego los leoneses ya contabilizaban tres goles, gracias a la efectividad de Roger Hinojo, Luis Chacón y Rubén Sobrino, que firmó el 0-3 con el que se llegó al descanso.

Un contundente marcador que no aplacó la voracidad de los visitantes, que a los doce minutos de la segunda mitas ampliaron todavía más su ventaja (0-4) con el tanto de Diego Collado, que había ingresado apenas un minuto antes en el campo.

Resultado que hizo intrascendentes los goles de Peio Canales y Andrés Martín, de penalti, que maquillaron la derrota (2-4) de un Racing de Santander que, pese a todo, logró conservar el liderato.

Eso sí, con tan sólo un punto de ventaja sobre el trío que conforman el Deportivo de La Coruña, segundo, el Valladolid, tercero, y el Cádiz, que se aupó a la cuarta plaza tras imponerse el sábado por 1-0 al Eibar con un remate de Suso desde fuera del área a la hora de juego.

Si el exjugador, entre otros, del Milan, fue el encargado de rubricar la tercera victoria consecutiva como local del conjunto gaditano en la presente temporada, el portero Víctor Aznar se convirtió en los minuto finales en el auténtico héroe del conjunto amarillo al evitar el empate con dos sobresalientes intervenciones.

Tramo final del encuentro en el que el Deportivo de La Coruña acabó definitivamente con la resistencia de un Mirandés (1-5), gracias a la contundencia del delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri que firmó un triplete en los últimos veinte minutos.

Más angustioso fue el triunfo de Valladolid que tuvo que esperar a la prolongación para doblegar por 3-1 a un Almería, que desperdició un penalti en el arranque de la primera parte para ponerse en ventaja en el marcador.

Un falló de Adrián Embarba que no impidieron a los andaluces llegar con la contienda igualada (1-1) a un tiempo de alargue en el que Juanmi Latasa, con una pena máxima, y Mario Maroto otorgaron la victoria a los de uruguayo Guillermo Almada, que todavía no conocen la derrota en el campeonato liguero.

Panorama que se contrapone con el del Granada, que se hundió en la última plaza de la clasificación con tan sólo un punto, tras caer este domingo en casa por 0-2 ante el recién descendido Leganés, que se llevó la victoria de Los Cármenes con los goles de Diego García de penalti y Roberto López.