El Villarreal busca en Londres su primera victoria en un estreno en Liga de Campeones

El conjunto dirigido por Marcelino García Toral disputa dicho torneo por quinta ocasión en su historia, después de haber participado en las ediciones de 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 y 2021-2022 y nunca debutó en la fase de grupos con un triunfo.

En la primera edición, en la que alcanzó las semifinales, comenzó con un empate sin goles ante el Manchester United como local y no sumó su primer triunfo hasta la cuarta jornada, cuando se impuso al Benfica (0-1) a domicilio, aunque también es cierto que no perdió en toda la primera fase.

De igual manera, arrancó su segunda participación en la temporada 2008-2009 con un empate sin goles ante el Manchester United, aunque entonces el partido se disputó en Old Trafford.

En su tercera presencia el resultado cosechado fue una derrota frente al Bayern de Munich en La Cerámica por 0-2 con goles de Kross y Rafinha.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su última participación el estreno fue más positivo y firmó un empate como local ante el Atalanta (2-2) con goles de Trigueros y Danjuma.